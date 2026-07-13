Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fars Haber Ajansı’nda yer alan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine yeniden açılmasının şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

“TEK ŞART ABD MÜDAHALESİNİN SONA ERMESİ”

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının tek koşulunun ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD saldırılarına misillemenin 5’inci aşaması kapsamında bazı ABD askeri noktalarının hedef alındığı öne sürüldü.

İRAN’DAN ABD ÜSLERİNE SALDIRI İDDİASI

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn’in Cüfeyr bölgesindeki ABD ordusuna ait tesis ve altyapının, Umman’daki FPS uzun menzilli hava radarı ile deniz hedef tespit radarının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurularak imha edildiğini iddia etti.

İran tarafı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki müdahalelerini sürdürmesi halinde küresel petrol ve doğal gaz piyasalarını etkileyebilecek daha büyük gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD VE İRAN ARASINDA KARŞILIKLI SALDIRI AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla yeni saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası’nda patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık olarak bölgede “düşman üsleri” olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Öte yandan; İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bazı Körfez ülkelerindeki üsleri kullandığını savunarak, söz konusu ülkelerin topraklarını İran'a saldırılarda kullandırmaması gerektiği uyarısında bulundu.