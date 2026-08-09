Kaynak: Haber Merkezi

İsrail medyasında İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı yönündeki haberlerin üzerine Tahran yönetiminden bir adım geldi. İran hükümetiyle ilişkili yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Mücteba Hamaney’in sağlıklı göründüğü bir video kaydı yayımladı. Görüntülerin ne zaman çekildiğine dair herhangi bir tarih verilmezken, bu paylaşımın Hamaney'in nerede olduğu ve sıhhatine ilişkin söylentileri sönümlendirme amacı taşıdığı değerlendirildi.

İSRAİL MEDYASI SAĞLIK DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

İsrail merkezli basın organlarında cuma günü çıkan haberlerde, Hamaney’in durumunun son derece ağır olduğu öne sürülmüştü. Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan İran lideri hakkında çıkan bu iddialar, nerede bulunduğu ve sağlık tablosuna dair soru işaretlerini derinleştirdi.

Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney’in 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in düzenlediği ortak askeri operasyonlarda yaşamını kaybetmesinin hemen ardından ülkenin yeni dini lideri seçilmişti. Göreve geldikten sonra doğrudan halkın önüne çıkmayan Hamaney, mesajlarını yalnızca yazılı beyanatlar vasıtasıyla iletti.

Bazı kaynaklar, Hamaney’in söz konusu saldırılarda yaralandığını ve o günden bu yana İranlı üst düzey yetkililerle yalnızca temsilciler aracılığıyla haberleştiğini öne sürüyor. İranlı yetkililer ise bu iddialara karşı çıkarak dini liderin yaralarının hafif olduğunu, kritik kararları denetlemeye ve talimat vermeye devam ettiğini savunuyor.

PEZEŞKİYAN'IN AÇIKLAMALARI SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonundaki mülakatında Hamaney ile doğrudan irtibat kurmanın mevcut şartlarda "çok zor" olduğunu beyan etmesi de spekülasyonları tırmandırdı. Liderin canlı bir yayınla kamuoyuna seslenmemesi, idaresi ve fiziksel kapasitesine dair tartışmaların sürmesine yol açıyor.

Batılı yayın organları ile İranlı muhalif gruplar, Hamaney’in ağır yaralandığını, bu sebepten ötürü temaslarını yazılı belgeler ve aracılar vasıtasıyla yürüttüğünü bildiriyor. Suudi Arabistan merkezli Al Hadath, temmuz ayındaki haberinde İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırarak Hamaney’in İran sınırları içerisinde bulunmadığını iddia etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News'e verdiği demeçte İran'ın üst düzey askeri yönetiminin tasfiye edildiğini öne sürerek Hamaney’in gerçekleştirilen askeri hamlelerin ardından büyük oranda etkisiz kaldığını iddia etti.

SESLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Iran International tarafından ortaya atılan bir diğer iddiada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Tahran’da gizli bir adrese götürüldüğü ve burada kendisine Mücteba Hamaney olarak tanıtılan bir kişiyle görüştürüldü aktarıldı. Haberde, Pezeşkiyan’ın camları karartılmış bir aracın arka koltuğuna bindirildiği ve görüşmenin araç içerisindeki diğer kişiyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Güvenlik gerekçesiyle tarafların birbiriyle temas etmesine veya yüz yüze gelmesine izin verilmediği, iletişimin sadece ses yoluyla sağlandığı ifade edildi. Pezeşkiyan’ın daha sonra dinlediği sesin gerçekten Mücteba Hamaney’e ait olup olduğundan emin olamadığı iddia edildi.

Mehr Haber Ajansı tarafından paylaşılan videoda Hamaney’in sağlık durumunun yerinde olduğu izlenimi verilse de görüntünün çekim zamanına dair detay sunulmaması şüpheleri tamamen gidermedi. İranlı yetkililer Hamaney’in görevinin başında olduğunu vurgularken, kamuoyu önüne çıkmaması nedeniyle tartışmalar devam ediyor.