İran’ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, İran lideri Mücteba Hamaney hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahreini, Hamaney’in son dönemde kamuoyunda görünmemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜVENLİK ENDİŞESİ VURGUSU

İran basınına yansıyan açıklamalarda Bahreini, “Mücteba Hamaney’in yokluğu güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada, mevcut koşulların liderin kamuoyu önüne çıkmasını sınırladığına işaret edildi.

Bahreini, Hamaney’in ülke yönetimindeki rolünü sürdürdüğünü belirterek sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti. Açıklamalar, kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yanıt niteliği taşıdı.