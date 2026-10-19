Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerde yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek İran vatandaşlarından zorunlu olmadıkça Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahat etmemeleri istendi.

GEREKÇE OLARAK KAMU DÜZENİ VE GÜVENSİZLİK GÖSTERİLDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısına gerekçe olarak "bozulan kamu düzeni ve güvensizliği" gösterdi. Açıklamada, vatandaşların mecbur kalmadıkları sürece bu üç Avrupa ülkesine yapacakları seyahatlerden kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Bakanlık yalnızca seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına değil, halihazırda Fransa, Belçika ve İtalya'da bulunan İranlılara da çağrıda bulundu.

Bu ülkelerde bulunan İran vatandaşlarından gerginliğin yüksek olduğu bölgelere gitmemeleri ve söz konusu noktalardan uzak durmaları istendi.