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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin çatışmaları tırmandırma niyetinde olmadığını ancak ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda taviz vermeyeceğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÜLKENİN DİRENCİNİ ARTIRIR"

Konuşmasında sağlık alanındaki reformlara da değinen İran Cumhurbaşkanı, güçlü ve kapsayıcı bir sağlık sisteminin toplumun tehditler karşısındaki dayanıklılığını artıracağını söyledi.

Pezeşkiyan, sağlıkta adaletin sağlanmasının yalnızca vatandaşların refahı için değil, aynı zamanda ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması açısından da temel öneme sahip olduğunu vurguladı.