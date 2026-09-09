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Kaynak: AA / DHA / İHA

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ve gözetiminin Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğunun vurgulandığı açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiğini açıkladı.

10 GEMİ HEDEF ALINDI

ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı ve söz konusu unsurlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki “yasaklı bölgeden” geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı duyuruldu.