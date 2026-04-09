İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD’nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Bekayi, ABD ile varılan geçici ateşkes konusunda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, “Bugün, İran ve Lübnan halkları arasındaki dayanışma ve empati tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyüktür.” dedi.

ABD ile sağlanan geçici ateşkesin Lübnan bağlamına değinen Bekayi, “Lübnan’daki savaşın sona ermesi, Pakistan tarafından önerilen ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de belirttiği gibi ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı durdurma taahhüdü vermiştir ve bu taahhüde aykırı herhangi bir eylem, ABD’nin sözünü tutmadığı anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin yeri ve zamanına ilişkin soruya Bekayi, “Pakistan hükümeti, her iki tarafı İslamabad’a davet etti. Davet hâlihazırda gözden geçiriliyor ve planlanıyor.” yanıtını verdi.

Bekayi sözlerini şöyle sürdürdü: “Savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmeler, ABD’nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlıdır.”

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar, İran’ın misillemeleri ve bazı bölge ülkelerine yönelik saldırıları ile genişleyen çatışma sürecinde, ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan’da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini ve İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ifade etmiş, bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu belirtmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesajlaşmanın sürmesi ve anlaşmaya ulaşılması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi destekleyen İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan’ın dahil olmadığını savunarak, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.