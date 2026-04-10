Türkiye’nin uyuşturucu sevkiyat güzergahlarının merkezine dönüştürüldüğünü ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara gelmeleri halinde uyuşturucuyla mücadeleyi en sert şekilde yürüteceklerini dile getirdi.

"SINIRLARIMIZ KEVGİR DEĞİL, KALEMİZDİR!"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu’dan Metamfetamin, Batı’dan Kokain, Güney’den AM/PC... Türkiye uyuşturucu rotalarının kavşağı haline getirildi! Haritadaki oklar sadece zehir sevkiyatını değil, Türk gençliğinin geleceğine kurulan pusuyu gösteriyor. Bu tabloyu reddediyoruz! Sınırlarımız kevgir değil, kalemizdir! Sokaklarımız uyuşturucu çetelerinin değil, milletimizindir!

"EN SERT ŞEKİLDE MÜCADELE YÜRÜTÜLECEKTİR"

Zafer Partisi iktidarında; uyuşturucuyla mücadele sadece emniyetin bir asayiş görevi değil, bir 'milli beka' meselesi olarak en sert şekilde yürütülecektir. Baronlara geçit, torbacılara aman vermeyeceğiz! Bu kuşatmaya sessiz kalma, sen de mücadelemize omuz ver! Zafer Partisi’nin 'Tertemiz Türkiye' projesiyle, Türk gençliğini uyuşturucu baronlarının karanlığından çekip alacağız."