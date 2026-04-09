Rahmi Koç da listede: Milyarderler özel jetlerini neden satıyor?

Dünyanın en pahalı özel jeti 500 milyon dolarla Suudi Prenste

Satış listesine konulan milyonlarca dolarlık uçaklar dikkat çekse de, güncel verilere göre "dünyanın en pahalı özel jeti" unvanı açık ara Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal'a ait. Uluslararası havacılık raporlarına göre Prens'in yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Airbus A380 model uçağı, adeta uçan bir sarayı andırıyor. Özel olarak tasarlanmış bu devasa uçağın içinde lüks bir Türk hamamı, konser salonu, altın kaplama detaylar ve lüks otomobiller için tahsis edilmiş özel bir garaj bile bulunuyor. Bu uçuk rakamı ise 400 milyon dolarlık Airbus A340-300 jetiyle Rus milyarder Alişer Usmanov takip ediyor.