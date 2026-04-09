Son dönemde yerli ve yabancı pek çok milyarder, iş insanı ve ünlü isim çeşitli nedenlerle özel jetlerini satış listesine koymaya başladı. Kimisi artan karbon emisyonu tepkilerinden çekinirken kimisi ekonomik dalgalanmaları veya sosyal medyada adım adım takip edilme rahatsızlığını gerekçe gösteriyor. Yerli ve yabancı havacılık listeleri ile uluslararası haber kaynakları üzerinden yaptığımız araştırmalara göre, özel jetini elden çıkaran ve satışa koyan isimlerin güncel durumu şu şekilde:
Rahmi Koç da listede: Milyarderler özel jetlerini neden satıyor?
Jeff Bezos, Grant Cardone, Rahmi Koç ve Taylor Swift gibi isimler özel jetlerini neden satışa çıkardı? İşte özel jetini satışa çıkaran ünlü isimlerin ve milyarderlerin güncel listesiDetay Haber: Cansu İşcan
Jeff Bezos 39 milyon dolarlık jetine veda ediyor
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, son aylarda sıkça maruz kaldığı "karbon emisyonu" eleştirilerinin ardından 2015 model Gulfstream G650ER model jetini satma kararı aldı. RadarOnline ve Controller havacılık pazarı verilerine göre Bezos, 14 yolcu kapasiteli lüks jeti için yaklaşık 39 milyon dolar talep ediyor. Uçağın sadece geçen yıl 73 uçuşta 224 saat kullanıldığı belirtiliyor.
Kripto çöküşü Grant Cardone'a jetini sattırdı
ABD'li milyarder yatırımcı ve yazar Grant Cardone, Bitcoin pazarında yaşanan ani düşüşlerin ardından filosundaki en değerli parçalardan birini elden çıkarmak zorunda kaldı.
Geo News kaynaklı haberlere göre Cardone, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kripto dalgalanmaları nedeniyle 2024 model Bombardier Global 7500 jetini satışa çıkardığını duyurdu. Uçağın henüz 190 uçuş saatinde olduğu ve lüks bir iç tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.
Türkiye'den Rahmi Koç 42 milyon dolara alıcı arıyor
Yerli piyasadaki en dikkat çeken satışlardan biri ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a ait. Gazete Duvar ve Oda TV'nin yayımladığı bilgilere göre; 2017 yılında 58 milyon dolara satın alınan Fransız yapımı 14 kişi kapasiteli Dassault Falcon 8X model uçak, 42 milyon dolar (yaklaşık 1.2 milyar TL) bedelle satışa sunuldu. Uzun menzilli yapısıyla dikkat çeken uçağın satışı, yerli iş dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
Taylor Swift ve Bernard Arnault takip edilmekten yıldı
Özel jet satışlarında en dikkat çeken motivasyonlardan biri de "uçuş takip hesapları". Daily Mail ve AP News'in raporlarına göre pop yıldızı Taylor Swift, hem çevreci grupların şiddetli protestoları hem de konumunun üniversiteli gençler tarafından anlık olarak haritalanması nedeniyle 40 milyon dolarlık Dassault Falcon 900LX model jetini Car Shield adlı bir şirkete sattı.
Benzer şekilde, dünyanın en zengin isimlerinden Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault da (NTV'nin aktardığına göre) Twitter'daki uçuş izleme hesaplarından rahatsız olarak özel jetini tamamen elden çıkarmış ve kiralama yöntemine geçmişti.
Donald Trump büyük cezalar öncesi uçağını elden çıkardı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2024 yılı içerisinde hukuki süreçlerinin ve milyar dolarlık sivil dolandırıcılık davası cezalarının hemen arifesinde uçaklarından birini sessiz sedasız sattı.
Özel jetler neden tercih ediliyor?
Milyarderlerin milyonlarca dolar harcayarak özel jet almasının ardında yalnızca lüks arayışı yatmıyor. Havacılık uzmanlarına göre, bu uçakların en büyük avantajı zaman tasarrufu sağlamasıdır. Güvenlik protokolleri, check-in sıraları ve rötar gibi sorunları ortadan kaldıran özel jetler, iş insanlarına esneklik sunar.
Uçuş sırasında kesintisiz toplantı yapılabilmesi, yüksek mahremiyet ve güvenlik sağlaması da bu araçları bir ulaşım aracından ziyade, gökyüzündeki tam donanımlı ve güvenli bir ofis haline getiriyor.
Dünyanın en pahalı özel jeti 500 milyon dolarla Suudi Prenste
Satış listesine konulan milyonlarca dolarlık uçaklar dikkat çekse de, güncel verilere göre "dünyanın en pahalı özel jeti" unvanı açık ara Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal'a ait. Uluslararası havacılık raporlarına göre Prens'in yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Airbus A380 model uçağı, adeta uçan bir sarayı andırıyor. Özel olarak tasarlanmış bu devasa uçağın içinde lüks bir Türk hamamı, konser salonu, altın kaplama detaylar ve lüks otomobiller için tahsis edilmiş özel bir garaj bile bulunuyor. Bu uçuk rakamı ise 400 milyon dolarlık Airbus A340-300 jetiyle Rus milyarder Alişer Usmanov takip ediyor.