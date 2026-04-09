Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin enerji piyasalarındaki tansiyonu düşürdüğünü ancak kırılgan yapısı nedeniyle risklerin devam ettiğini açıkladı.

Kuruluş, özellikle bölgesel gelişmelerin kredi profilleri üzerinde etkisini sürdürdüğüne dikkat çekti.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fitch’in değerlendirmesinde, Körfez’de iki haftalık ateşkes ve taraflar arasındaki üst düzey temasların küresel enerji piyasalarında ciddi bir gerilim ihtimalini azalttığı belirtildi. Buna karşın ateşkesin halihazırda baskı altında olduğu ve gelişmelere ilişkin belirsizliğin yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada, müzakerelerin sonucu, bölgesel güvenlik ortamı, enerji akışlarının yeniden normalleşmesi ve tedarik zincirlerinin toparlanma sürecinin önemli belirsizlik unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

ENERJİ FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ RİSK

Olası bir tırmanma senaryosunda çatışmaların İran ve Körfez ülkelerindeki enerji üretimine zarar verebileceği belirtilen açıklamada, bunun küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında daha sert ve kalıcı artışlara yol açabileceği kaydedildi. Ancak yüksek fiyatların talebi düşürme ihtimalinin bu artışı sınırlayabileceği değerlendirildi.

Ateşkesin sürmesi halinde ise İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyon, Kızıldeniz’de deniz taşımacılığının aksaması ya da Körfez ülkelerinden gelebilecek saldırı risklerinin kısa vadede azalabileceği ifade edildi.

PETROL PİYASASINDA NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağı varsayımıyla Brent petrol için varil başına 70 dolar seviyesindeki temel senaryonun korunduğu bildirildi. Petrol akışlarında kademeli bir normalleşme öngörüldüğü, piyasanın arz açısından güçlü görünümünü sürdürdüğü belirtildi.

Savaş kaynaklı kesintilere rağmen fiyatların beklentilerden daha hızlı şekilde çatışma öncesi seviyelere dönebileceği değerlendirmesi paylaşıldı.

UZUN VADELİ ETKİLER GÜNDEMDE

Fitch, ateşkes devam etse bile bölgedeki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını uzun süre yüksek tutabileceğine işaret etti. Körfez’deki durumun dalgalı seyrini koruduğu ve müzakerelerin karmaşık ilerleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, olası gelişmelerin bölgedeki güvenlik ortamı ve iş yapma koşulları üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceği, bunun da birçok ülkenin kredi görünümünü etkileyebileceği ifade edildi.