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Kaynak: Haber Merkezi

İran'da ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından başlatılan “Janfaday-e Iran” (İran için canını feda edenler) kampanyası kapsamında geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi.

Tahran'da yüz binlerce kişi askeri üniformalarla yürüyüşe katılırken, bazı katılımcılar ülkenin savunulması için silahlı eğitim almaya hazır olduklarını belirtti. İran devlet medyası etkinliğe 300 binden fazla kişinin katıldığını bildirirken, bu rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

600 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Devrim Muhafızları Tahran Komutanı General Hasan Hassanzadeh, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada 600 binden fazla kişinin gönüllü askeri eğitim programına kayıt yaptırdığını söyledi.

Hassanzadeh, eğitimlere katılması beklenen kişi sayısının 1 milyonun üzerine çıkmasının hedeflendiğini ifade etti. Gönüllülerin sınırlı askeri ve acil durum eğitiminden geçirilerek Devrim Muhafızları ve Besic güçlerine destek sağlamasının planlandığı bildirildi.

ASKERİ ARAÇ VE EKİPMANLAR SERGİLENDİ

Tahran'daki etkinlikte insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanlar da sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile üst düzey askeri yetkililer de etkinliği takip etti.

Besic lideri Hüseyin Taib ise gönüllülerin ülkenin savunmasına hazır hale getirileceğini söyledi ve benzer organizasyonların başka kentlerde de düzenleneceğini açıkladı.