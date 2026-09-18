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Kaynak: AA

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatılan UFO ve Tanımlanamayan Anormal Fenomen (UAP) dosyalarının kamuoyuna açılması sürecinde yeni belgeler yayımladı.

Altıncı grup olarak paylaşılan materyaller arasında çeşitli belgelerin yanı sıra video ve görüntüler de bulunuyor. Pentagon daha önce de farklı tarihlerde benzer dosyaları kamuoyunun erişimine açmıştı.

1952 YILINA AİT GÖRÜNTÜLER DE DOSYALARDA

Yeni yayımlanan materyaller arasında 1952 yılında Utah üzerinde kaydedilen ve “bir sürü halinde hareket ediyormuş gibi görünen nesneler” olarak tanımlanan görüntülerin de bulunduğu bildirildi.

Dosyalarda ayrıca açıklanamayan hava olaylarını araştırmaya yönelik yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet programına ilişkin 2008 tarihli harcama raporu da yer aldı.

YENİ BELGELER DE YAYIMLANACAK

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, daha önce yaptığı açıklamalarda UAP dosyalarının yeni bölümleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve belgelerin kademeli şekilde kamuoyuna açılacağını belirtmişti. Pentagon'un önceki paylaşımlarında askeri personelin gözlem raporları, videolar ve farklı devlet kurumlarına ait kayıtlar da yer almıştı.

Yayımlanan materyallerin dünya dışı yaşama ilişkin bir doğrulama anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Pentagon'un UAP araştırmalarına ilişkin önceki resmi raporlarında, dünya dışı teknoloji iddialarını destekleyen ampirik kanıt bulunamadığı açıklanmıştı.