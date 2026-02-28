İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu saldırıda doğrudan hedef alındı.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, saldırıda şu ana kadar 51 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Radmehr, daha önce yaptığı açıklamada can kaybını 40 olarak duyurmuştu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD’nin sabah saatlerinde İran’a ortak saldırılar düzenlediği belirtilmişti. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıyı “önleyici” olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlatıldığını açıklamıştı.

Saldırılarda Tahran başta olmak üzere birçok kent hedef alınırken, İran ordusu da İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini duyurdu.

Bölgedeki karşılıklı saldırılar ve gerilim tırmanmaya devam ediyor.