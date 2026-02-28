Eyüp Sabri Tuncer'in patronu açıkladı: Halka arz olacak mı?

"ŞİRKET DÜRÜST BİR İŞLETMEYSE HİSSELERİGERİ ALIR"

Bir şirketin hissesini bugün insanlar aldığında, 3 gün içerisinde bunun fiyatı %50 düşüyorsa eğer o şirket doğru, dürüst bir işletmeyse o hisseleri geri alır. Demek ki yanlış bir hesaplama yapılmış, yanlış bir fiyatlandırma yapılmış.