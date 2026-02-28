Eyüp Sabri Tuncer halka arz olacak mı? Engin Tuncer, Eyüp Sabi Tuncer'in halka arz olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı.
Eyüp Sabri Tuncer'in patronu açıkladı: Halka arz olacak mı?
Türkiye'nin köklü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in sahibi Engin Tuncer, APara'ya konuk oldu. Halka arz olmak isteyip istemedikleri sorulan Tuncer, merak edilenlere cevap verdi.Derleyen: Aykut Metehan
Kendi öz kaynaklarıyla sermaya sağladıklarını belirten Tuncer, Eyüp Sabri Tuncer markasının şu anki koşullarda halka arz olması yönünde bir düşüncelerinin olmadığını belirtirken, "Biraz borsanın da hazır olmasını bekliyoruz doğrusunu söylemek gerekirse." dedi.
Borsada işlem gören şirketlerin dinamitlerinin sağlam olması gerektiğini belirten Tuncer, iniş çıkışların olmaması gerektiğini söyledi.
"ŞİRKET DÜRÜST BİR İŞLETMEYSE HİSSELERİGERİ ALIR"
Bir şirketin hissesini bugün insanlar aldığında, 3 gün içerisinde bunun fiyatı %50 düşüyorsa eğer o şirket doğru, dürüst bir işletmeyse o hisseleri geri alır. Demek ki yanlış bir hesaplama yapılmış, yanlış bir fiyatlandırma yapılmış.
"UMURSAMAZ OLAMAZSINIZ"
Milyonlarca dolar parayı cebinize koyacaksınız. Fakat 3 gün sonra, 4 gün sonra sizin şirketinizin hissesini, fiyatı yarıya düşecek. Ve siz umursamaz olacaksınız. Ben böyle bir borsanın içerisinde bulunmak istemem doğrusunu söylemek gerekirse.