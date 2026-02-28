İran dini lideri Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerini vurmaya başladı.

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

İran'ın ABD üslerini hedef almasının ardından Katar'dan açıklama geldi. Katar, İran'dan gelen füzelerin düşürüldüğünü açıkladı.

RİYAD'DA PATLAMA SESLERİ

Öte yandan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Patlamaların İran'ın saldırıları sonucu mu meydana geldiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

AYRINTILAR GELECEK

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabah saatlerinde İran'ı vurmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte hareket ettiklerini açıkladı. Ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, "Bu süreçte ABD askerlerini kaybedebiliriz." dedi. Saldırıların ardından İran dini lideri Hamaney, saldırılara karşı misilleme emri verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 3 gün önce başlayan Cenevre müzakereleri öncesi, "Eğer ABD İran’a yönelik bir saldırı başlatırsa, bölgedeki Amerikan üsleri meşru hedef haline gelir." demişti.