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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Bin Ferhan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde buluştu.

Görüşmede Tahran ve Riyad arasındaki ikili ilişkiler ile ortak çıkar alanlarına giren konuları geliştirme yönündeki karşılıklı çabaların önemi konuşuldu.

İran'ın bölge ülkeleri arasındaki etkileşime dayalı güvenlik mekanizmaları alanında ilişkileri güçlendirme kararlılığına parmak basan Erakçi, ABD ve İsrail’in son 7 ayda İran’a saldırmak için bölgedeki bazı ülkelerin topraklarını kullandığını, söz konusu tarafların bölgesel güvenliği tesis etme konusunda işbirliği yapacağını umut ettiğini açıkladı.

Erakçi, Suudi mevkidaşına İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli denizcilik rotaları konusunda varılan mutabakat hakkında detaylı bilgi aldı.