Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu

Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu

Açlık sınırı altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan emeklilere belediyelerin verdiği destek ödemeleri ise merak ediliyor. Bir belediye daha önce 2 bin 500 lira olarak ödenen alışveriş ve kira yardımlarını 4 bin liraya getirdi. İşte tüm detaylar….

Kaynak: Haber Merkezi
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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik sosyal destek programı kapsamında daha önce 2 bin 500 lira olarak ödenen alışveriş ve kira yardımlarını 4 bin liraya yükseltti.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 2

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hayata geçirilen bu artış, ilk olarak ağustos ayındaki ödemelere yansıdı ve eylül ayıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde de aynı tutar üzerinden devam edeceği duyuruldu.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 3

Ağustos ayında yapılan güncel ödemelerle birlikte hane başına 4 bin lira üzerinden toplam 72 milyon 388 bin lira alışveriş desteği ve 17 milyon 508 bin lira kira yardımı sağlandı.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 4

Böylece emeklilerin hesaplarına aktarılan toplam tutar 89 milyon 896 bin liraya ulaştı. Eylül 2026 verilerine göre, belediyenin sağladığı bu imkanlardan 19 bin 100 emekli alışveriş yardımı, 5 bin emekli ise kira desteği kalemi altında faydalanmayı sürdürüyor.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 5

Maddi yardımların yanı sıra, program kapsamındaki şartları sağlayan ve su aboneliği kendi üzerine olan emeklilere fatura ödemelerinde de kolaylık sağlanıyor.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 6

Bu kapsamda, aylık su kullanımının ilk 4 metreküpü ücretsiz karşılanırken, bu sınırı aşan tüketimler için faturaya yüzde 50 indirim yansıtılıyor.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 7

Bu destek programından yararlanmak isteyen emekliler; başvurularını "bizvariz.izmir.bel.tr" internet portalı üzerinden, Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi'nden veya kentteki Danışma ve Dayanışma Noktaları'ndan gerçekleştirebiliyor.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 8

İletilen tüm talepler, belediyenin belirlediği sosyal yardım kriterleri çerçevesinde incelenerek sonuca bağlanıyor.

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Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu - Resim: 9
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