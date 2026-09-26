Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu

Böylece emeklilerin hesaplarına aktarılan toplam tutar 89 milyon 896 bin liraya ulaştı. Eylül 2026 verilerine göre, belediyenin sağladığı bu imkanlardan 19 bin 100 emekli alışveriş yardımı, 5 bin emekli ise kira desteği kalemi altında faydalanmayı sürdürüyor.