İzmir Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik sosyal destek programı kapsamında daha önce 2 bin 500 lira olarak ödenen alışveriş ve kira yardımlarını 4 bin liraya yükseltti.
Belediyeden emeklilere 4 bin TL ödeme: Detaylar belli oldu
Açlık sınırı altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan emeklilere belediyelerin verdiği destek ödemeleri ise merak ediliyor. Bir belediye daha önce 2 bin 500 lira olarak ödenen alışveriş ve kira yardımlarını 4 bin liraya getirdi. İşte tüm detaylar….Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hayata geçirilen bu artış, ilk olarak ağustos ayındaki ödemelere yansıdı ve eylül ayıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde de aynı tutar üzerinden devam edeceği duyuruldu.
Ağustos ayında yapılan güncel ödemelerle birlikte hane başına 4 bin lira üzerinden toplam 72 milyon 388 bin lira alışveriş desteği ve 17 milyon 508 bin lira kira yardımı sağlandı.
Böylece emeklilerin hesaplarına aktarılan toplam tutar 89 milyon 896 bin liraya ulaştı. Eylül 2026 verilerine göre, belediyenin sağladığı bu imkanlardan 19 bin 100 emekli alışveriş yardımı, 5 bin emekli ise kira desteği kalemi altında faydalanmayı sürdürüyor.
Maddi yardımların yanı sıra, program kapsamındaki şartları sağlayan ve su aboneliği kendi üzerine olan emeklilere fatura ödemelerinde de kolaylık sağlanıyor.
Bu kapsamda, aylık su kullanımının ilk 4 metreküpü ücretsiz karşılanırken, bu sınırı aşan tüketimler için faturaya yüzde 50 indirim yansıtılıyor.
Bu destek programından yararlanmak isteyen emekliler; başvurularını "bizvariz.izmir.bel.tr" internet portalı üzerinden, Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi'nden veya kentteki Danışma ve Dayanışma Noktaları'ndan gerçekleştirebiliyor.
İletilen tüm talepler, belediyenin belirlediği sosyal yardım kriterleri çerçevesinde incelenerek sonuca bağlanıyor.