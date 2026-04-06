ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Trump yaptığı son açıklamada İran’a yeni saldırıların sinyalini verdi. Trump dün yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda enerji santralleri ve köprülere saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

ATEŞKES PLANI GÜNDEMDE

Reuters’in son haberine göre savaşın sona ermesi için hazırlanan iki aşamalı ateşkes planı ABD ve İran’a sunuldu.

Öneriye göre, ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için 15-20 gün süre tanınacak. Geçici olarak "İslamabad Anlaşması" olarak adlandırılan bu anlaşma, boğaz için bölgesel bir çerçeve içerecek ve son yüz yüze görüşmeler İslamabad'da yapılacak.

Reuters’e konuşan bir kaynak, "Bugün tüm unsurların üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" dedi ve ilk mutabakatın, görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik ortamda nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı şeklinde yapılandırılacağını ekledi.

TRUMP, İRAN’A SÜRE VERDİ

Öte yandan Pakistan Genelkurmay Başkan Mareşal Asim Munir'in bütün gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu öğrenildi.

ABD Başkan Trump dün yaptığı, son paylaşımında İran’a Doğu Zaman Dilimi’ne göre salı saat 20.00’ye kadar süre verdi. Bu süre Türkiye saatine göre Çarşamba 03.00’e tekabül ediyor.