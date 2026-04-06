Artışların frenlenmesi için uygulanan Eşel Mobil, vatandaşın cebine çare olamadı. Sürücüler her gün yeni bir zam haberine uyanırken, akaryakıttaki devasa artışların Nisan enflasyonunu hissedilir şekilde yukarı taşıması bekleniyor
Tarih belli oldu: Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazının kapatılmasından sonra iktidarın aldığı önlemlerin yetersiz kalması sebebiyle motorine Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı gelecek.Derleyen: Aykut Metehan
6 Nisan Pazartesiyi 7 Nisan Salı'ya bağlayan gece, Akaryakıt fiyatlarına tarihi bir zam gelecek. Zammın ardından bazı bölgelerde motorin 90 TL sınırına dayanacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7,65 TL'lik bir zam yapılacak. Bu zam, Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılan en yüksek motorin zammı olarak kayıtlara geçecek
BENZİNE DE 60 KURUŞ ZAM GELİYOR
Sektör kaynakları, aynı gece yarısı benzine de 60 kuruşluk bir artış yapılmasının beklendiğini duyurdu.
Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Motorin:
İstanbul (Anadolu): 77,38 TL/L
İstanbul (Avrupa): 77,50 TL/L
İzmir: 78,90 TL/L
Ankara: 78,62 TL/L
Benzin:
İstanbul (Anadolu): 62,49 TL/L
İstanbul (Avrupa): 62,64 TL/L
İzmir: 63,88 TL/L
Ankara: 63,59 TL/L