MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından sıradaki depremin adresi İstanbul teşkilatları oldu. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan yaptığı açıklamada MHP İstanbul il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

İLK YENİÇAĞ YAZARI FATİH ERGİN YAZMIŞTI

İzzet Ulvi Yönter'in "MHP'ye sızan ajan" çıkışı yaparak genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından gazeteci yazar Fatih Ergin YENİÇAĞ'daki yazısında MHP İstanbul Teşkilatlarının görevden alınacağını yazmıştı.

Ergin, "İşte MHP'ye sızan ajan" başlıklı yazısında, Yönter'in Bahçeli sonrasının liderliğini elde edebilmek için teşkilatlarda kadrolaştığını, lider gibi hareket ettiğini ve özellikle İstanbul teşkilatlarının Yönter'i lider gibi benimsediğini aktarmış ve sonraki süreçte olabilecekleri şu şekilde belirtmişti: