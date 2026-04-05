ABD Başkanı Trump, İran’a karşı savaş konusunda yeni açıklamalar yaptı. Trump, İran’ın enerji santrallerine ve köprülerine Salı günü saldırı düzenleyeceklerini işret etti. Trump, İran’ın Hürmüz boğazı açması gerektiğini belirterek tehdit dolu sözler söyledi. Trump, “Aksi halde cehennemde yaşayacaksınız” dedi.

İran’ın düşürdüğü ABD uçağındaki pilotun kurtarılması için İran üzerinde 7 saat uçuş gerçekleştiğini belirten Trump, operasyonun detaylarının yarın TSİ 20.00’de düzenlenecek basın toplantısında anlatacağını söyledi.

Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü aynı gün kutlanacak. Bunun gibisi bir daha olmayacak! Lanet olası boğazı açın, sizi deli p…çler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah'a şükürler olsun!"

“İRAN ÜZERİNDE 7 SAAT GEÇİRİLDİ”

"İran dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 Mürettebat Üyesini/Subayını alıp kurtardık. İran Ordusu çok sayıda askerle yoğun bir arama yapıyordu ve yaklaşmaktaydı. Kendisi oldukça saygın bir Albaydır.



Bu tür baskınlar, “insan ve teçhizat” açısından taşıdığı tehlike nedeniyle nadiren denenir. Bu öylece olan bir şey değil. İkinci baskın ise pilotu güpegündüz kurtardığımız ilk baskının ardından geldi.



Bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İNANILMAZ bir cesaret ve yetenek gösterisi. Pazartesi günü saat 13:00'te Oval Ofis'te Ordu ile birlikte bir Basın Konferansı düzenleyeceğim.



Tanrı, büyük savaşçılarımızı korusun!"