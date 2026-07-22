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Kaynak: İHA

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye beşten fazla itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikanın kendi itfaiye birimleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık bir saat süren müdahale boyunca ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Yangının ardından ilk açıklama Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, yangının TEI Eskişehir yerleşkesinin imalat bölümünde çıktığını belirterek, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Can kaybı yaşanmadığını açıklayan Görgün, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kamuoyunun yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurgulayan Görgün, olayla ilgili gelişmelerin paylaşılacağını belirterek TEI çalışanlarına ve savunma sanayii camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.