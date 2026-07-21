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Kaynak: AA

Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’de yaşamını yitiren ABD askerlerinin sayısının ABD Savunma Bakanlığının açıkladığı rakamdan daha fazla olduğunu iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının, askeri kayıplarını gizlediği ve özellikle Ürdün’deki ABD üssüne yönelik saldırılarda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesi, "ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürmüştü.

Ayrıca İran'ın ABD üslerine saldırılarında 100 ABD askerinin yaralandığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de televizyonda yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin "bir dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini" ve bunların yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü söylemişti.

ABD ayrıca, 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtmişti.