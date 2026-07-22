Romanya’da yoksulluk içinde büyüyen Iolanda Morari’nin hayatı, İngiltere’ye taşınmasının ardından tamamen değişti. Bir dönem okula aç giden Morari, bugün kurduğu iş modeliyle dikkat çeken bir başarıya imza atıyor.
Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor
Zor bir çocukluk geçiren genç kadın, kurduğu iş sayesinde hem hayatını değiştirdi hem de başkalarına umut oldu.Kaynak: Diğer
Çocukluğu zorluklarla geçti
34 yaşındaki Morari, çocukluk yıllarında ailesinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle çoğu zaman yiyecek bulamadığını belirtti. Okula sık sık aç gittiğini söyleyen Morari, o günleri unutamadığını ifade etti.
İngiltere’de yeni bir başlangıç
24 yaşında İngiltere’ye taşınan Morari, ilk yıllarında restoran ve barlarda çalışarak geçimini sağladı. Zorlu süreçten sonra girişimcilik yoluna adım attı.
Kendi işini kurdu
Bugün Londra’da faaliyet gösteren bir sosyal konut işletmesi yöneten Morari, evsiz ailelere geçici barınma hizmeti sunuyor. Yerel yönetimlerle çalışan girişimci, birden fazla konutun işletmesini yürütüyor.
Geliri dikkat çekiyor
Morari, işlettiği konutlardan ve yaptığı anlaşmalardan aylık 11 bin sterlinden fazla kazanç elde ediyor. Bu rakam Türk lirası bazında yaklaşık 700 bin liraya karşılık geliyor.
Hayatını değiştiren dönüm noktası
Başarılı girişimci, aldığı eğitim ve mentorluk desteği sayesinde iş modelini geliştirerek kısa sürede büyümeyi başardı.
Sadece kazanç değil, yardım da
Morari, yaptığı işin yalnızca para kazanmak olmadığını vurgularken, evsiz ailelere destek olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.
Zorlu bir çocukluktan güçlü bir girişimciliğe uzanan bu hikâye, azim ve kararlılıkla hayatın nasıl değişebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.