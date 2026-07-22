Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor

Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor

Zor bir çocukluk geçiren genç kadın, kurduğu iş sayesinde hem hayatını değiştirdi hem de başkalarına umut oldu.

Kaynak: Diğer
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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 1

Romanya’da yoksulluk içinde büyüyen Iolanda Morari’nin hayatı, İngiltere’ye taşınmasının ardından tamamen değişti. Bir dönem okula aç giden Morari, bugün kurduğu iş modeliyle dikkat çeken bir başarıya imza atıyor.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 2

Çocukluğu zorluklarla geçti

34 yaşındaki Morari, çocukluk yıllarında ailesinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle çoğu zaman yiyecek bulamadığını belirtti. Okula sık sık aç gittiğini söyleyen Morari, o günleri unutamadığını ifade etti.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 3

İngiltere’de yeni bir başlangıç

24 yaşında İngiltere’ye taşınan Morari, ilk yıllarında restoran ve barlarda çalışarak geçimini sağladı. Zorlu süreçten sonra girişimcilik yoluna adım attı.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 4

Kendi işini kurdu

Bugün Londra’da faaliyet gösteren bir sosyal konut işletmesi yöneten Morari, evsiz ailelere geçici barınma hizmeti sunuyor. Yerel yönetimlerle çalışan girişimci, birden fazla konutun işletmesini yürütüyor.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 5

Geliri dikkat çekiyor

Morari, işlettiği konutlardan ve yaptığı anlaşmalardan aylık 11 bin sterlinden fazla kazanç elde ediyor. Bu rakam Türk lirası bazında yaklaşık 700 bin liraya karşılık geliyor.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 6

Hayatını değiştiren dönüm noktası

Başarılı girişimci, aldığı eğitim ve mentorluk desteği sayesinde iş modelini geliştirerek kısa sürede büyümeyi başardı.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 7

Sadece kazanç değil, yardım da

Morari, yaptığı işin yalnızca para kazanmak olmadığını vurgularken, evsiz ailelere destek olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

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Öğle yemeği parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor - Resim: 8

Zorlu bir çocukluktan güçlü bir girişimciliğe uzanan bu hikâye, azim ve kararlılıkla hayatın nasıl değişebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

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