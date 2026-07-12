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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda, İran’ın geçiş kurallarını ihlal ettiği tespit edilen ikinci bir geminin vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı da aktarıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" belirtmişti.