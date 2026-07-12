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Kaynak: İHA

Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç., kıyıda bir İHA olduğunu görüp, kendisine ait arazi aracına yükledi.

İHA’yı evinin bahçesine götüren A.Ç., durumu daha sonra jandarmaya bildiridi. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemede bulundu. İHA, daha sonra detaylı inceleme için jandarma ekiplerince götürüldü.