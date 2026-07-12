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İran'ın Körfez ülkelerine yönelik başlattığı füze saldırıları bölgede gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Katar'da siren sesleri ve patlamalar yankılanırken, ABD güçleri ticari bir geminin hedef alınması üzerine İran'a misilleme operasyonu düzenledi.

BAŞKENT DOHA'DA PATLAMA SESLERİ VE ACİL DURUM MESAJLARI

İran topraklarından ateşlenen füzelerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte Katar'da büyük bir hareketlilik yaşandı. Başta başkent Doha olmak üzere ülkenin pek çok noktasında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Krizin hemen ardından Katar İçişleri Bakanlığı harekete geçerek bölge sakinlerinin cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderdi ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Saldırıların etkisi sadece Katar ile sınırlı kalmazken, çevre Körfez ülkelerinde de sirenlerin peş peşe çaldığı bildirildi.

KATAR SAVUNMA BAKANLIĞI: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Bölgede yaşanan paniğin ardından Katar Savunma Bakanlığı resmi bir yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, ülkeye yönelen devamlı füze tehditlerine karşı ulusal hava savunma kalkanlarının ivedilikle aktif hale getirildiğini duyurdu. Gelen füzelerin havada imha edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI, CENTCOM'DAN MİSİLLEME GELDİ

Körfez'deki krizin bir diğer sıcak cephesi ise küresel ticaretin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, bölgedeki "yabancı müdahalelerin yarattığı güvenlik zafiyetini ve istikrarsızlığı" gerekçe göstererek stratejik boğazın ikinci bir emre kadar deniz trafiğine kapatıldığını ilan etti.

Bu kritik hamlenin arka planında ise ABD'nin bölgedeki operasyonları yer alıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari geminin hedef alınmasına sert tepki göstererek, bu saldırıya yanıt olarak İran'a karşı bir dizi askeri misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik kriz artarak devam ediyor.