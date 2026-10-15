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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin içinde bulunduğu koşullara ilişkin açıklamasında, mevcut dönemin 1979 Devrimi’nden bu yana karşılaşılan en zorlu süreç olduğunu ifade etti.

İran devlet haber ajansı IRNA’nın haberine göre Pezeşkiyan, Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi'nin çevrim içi toplantısına katılarak ülkenin ekonomik ve toplumsal meselelerini ele aldı.

Devrimin ardından geçen ilk yıllarda ekonomik ve toplumsal problemlerin mescitler çevresinde çözüme ulaştırıldığını anımsatan Pezeşkiyan, mahalle sakinlerinin birbirlerinin yaşam koşullarını bilmesinin önemini vurguladı. İnsanların çevrelerindeki kişilerin maddi durumundan ve sosyal sorunlarından haberdar olması gerektiğini belirtti.

İran’ın devrimden sonraki 48 yıllık süreçte bugünkü ölçüde yoğun baskıyla karşılaşmadığını dile getiren Pezeşkiyan, ülkesine karşı hareket eden güçlerin eski lider Ali Hamaney’i, bazı askeri komutanları ve yetkilileri hedef alarak ülkede düzeni bozmayı amaçladığını savundu.

Pezeşkiyan, beklenen istikrarsızlığın ortaya çıkmadığını belirterek ülkedeki gelişmelerin toplum içindeki birlikteliği zayıflatmak yerine daha da pekiştirdiğini kaydetti.