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Fon vurgunu soruşturması devam ediyor. Nefes yazarı Aytunç Erkin'in aktardığı bilgilere göre; "fon soygunu" soruşturmasında tutuklanan eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun hakimlik ifadesine ulaşıldı. "Kandırıldım, rencide oldum" diyen Aksu'nun milyarlık fon hareketleri ve tutuklanma gerekçesindeki kritik detaylar ortaya çıktı.

435 MİLYON LİRALIK ALIM VE "ÖRGÜT ÜYELİĞİ" SUÇLAMASI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan Mustafa Aksu'ya yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "dolandırıcılık" yer aldı.

Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir "örgüt" yapısı tespit ettiği vurgulanırken, tutuklama yazısında Aksu'nun araştırması devam eden dört hissede de yatırımlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

AKSU İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

TERA Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Genel Müdür Emir Münir Sarpyener'i halka arz sürecindeki görüşmelerden tanıdığını belirten Aksu, bu isimlerden herhangi bir hisse tavsiyesi almadığını öne sürdü.

TERA grubu fonlarında ciddi yatırımları olduğunu belirten Aksu, 10-14 Eylül 2026 tarihlerinde üç aracı kurumdaki TERA fonlarından 435 milyon liralık alım gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Mağdurum" Savunması: Tasfiye sebebiyle parasını çekemediğini ve bu durumun mali sıkıntılara yol açtığını belirten Aksu, "Yaşanan suçtan ben de mağdur oldum, fonlarda yatırımım olması nedeniyle TERA Yatırım tarafından tarafıma kredi sağlandı" dedi.

AVUKATLARINDAN SAVUNMA: "BİRLİKTE HAREKET DELİLİ YOK"

Mustafa Aksu’nun avukatları ise savunmalarında, müvekkillerinin eylül ayında dahi fon alımı yaptığını, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerle birlikte hareket ettiğini gösterir bir delil bulunmadığını öne sürdü. Avukatlar, önceden bilgi sahibi olunduğuna dair hiçbir belge olmadığını söyledi.