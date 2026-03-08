ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 9 gündür devam ediyor. İran, savaşın başından bu yana bölgedeki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. İsrail ve ABD ise İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Savaşın dokuzuncu gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

PEZEŞKİYAN: DÜŞMAN KOMŞULARIMIZLA ARAMIZDA AYRILIK YARATMAK İSTİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerimizin onlarla bir sorunumuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor" dedi.

İSRAİL’E YENİ SALDIRI BAŞLADI

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelik yeni saldırıların başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklama sonrası İsrail’in bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

HAYFA RAFİNERİSİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları, Tahran’daki rafinerinin vurulması sonrası misilleme olarak Hayfa’daki rafinerinin füzelerle vurulduğunu açıkladı.

İRAN’DA 6 BİNDEN FAZLA BİNA ZARAR GÖRDÜ

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının başlamasından bu yana ülke genelinde 6 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü açıkladı. Kolivand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; saldırılar nedeniyle toplam 6 bin 668 sivil yapının hasar gördüğünü, bu yapılar arasında 5 bin 535 konut, bin 41 ticari bina, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve İran Kızılayı’na ait 13 tesisin bulunduğunu ifade etti. İranlı yetkili, söz konusu verilerin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana kaydedilen hasarı yansıttığını kaydetti.

