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Kaynak: AA

İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Hürmüzgan eyaletindeki Hacıabad kentine askeri saldırı düzenlediğini bildirdi. İlk açıklamalara göre saldırıda sivil can kaybı yaşanmadı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yerel saatle 02.10 sıralarında Hacıabad yakınlarında ABD tarafından askeri bir saldırı gerçekleştirildi.

SİVİL KAYIP BİLDİRİLMEDİ

Haberde, saldırının ardından şu ana kadar sivil can kaybı ile konut veya ticari altyapıda herhangi bir hasarın tespit edilmediği ifade edildi.

HÜRMÜZGAN SON GÜNLERDE HEDEFTE

Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan Hürmüzgan eyaletinin son günlerde ABD tarafından birden fazla kez hedef alındığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), kısa süre önce İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine yönelik saldırı haberleri de kamuoyuna yansımıştı.