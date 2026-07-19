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Kaynak: İHA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun ardından başlatılan soruşturmada, iki mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. Çocukların, enişteleri T.C.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine dosya Ahlak Büro Amirliği ekiplerine devredildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Yapılan incelemede T.C.'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak", "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu, hırsızlık, kasten yaralama ve cinsel istismar suçlarından da çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÜÇ HAFTA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şüphelinin yaklaşık üç hafta önce Kütahya'da halk otobüsünde iki kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Çocukların ifadeleri doğrultusunda yürütülen yeni soruşturma kapsamında yeniden yakalanan şüpheli, bu kez tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.