ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 11’inci güne girdi. İran, iki ülkenin saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini füze ve İHA’lar ile vuruyor.

Savaşın on birinci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN ORDUSU: İNTİKAM İÇİN KARARLILIĞIMIZ HER ZAMANKİNDEN FAZLA

İran'ın Merkez Komutanlığı Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi yaptığı açıklamada ABD ve İran’a sert mesaj gönderdi. Abdullahi, "Savaşın bir sonu yoktur, liderimizin ve halkımızın, silahlı kuvvetlerimizin düşmanlardan intikam alma kararlılığı her zamankinden daha sağlamdır. Düşman, psikolojik savaş ve yalanlarla milletin ve silahlı kuvvetlerin iradesine zarar veremez. Düşman İran'ın zayıfladığı arzusunu mezara götürmeli" dedi.

ARAKÇİ ABD İLE MÜZAKERELERE KAPIYI KAPATTI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD medyasına yaptığı açıklamada müzakere ihtimaline kapıyı kapattı. Arakçi, “Amerikalılarla müzakerenin yeniden gündemimize gelmesini sanmıyorum çünkü Amerika ile müzakere etme konusunda çok acı bir deneyimimiz var. Geçen yıl haziran ayında onlarla müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar” şeklinde konuştu.

DEVRİM MUHAFIZLARI: VERDİĞİMİZ KARARLAR TRUMP’I ÇARESİZ BIRAKTI

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, verdikleri kararların ABD Başkanı Trump’ı çaresiz bıraktığını söyledi. Naini, Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu şöyle anlattı: "Bölgede ticari ve askeri gemilerin bulunduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan kolayca geçtiklerini iddia etti; oysa Amerikan gemileri, botları ve tüm savaş uçakları, İran'ın güçlü füzelerinden ve insansız hava araçlarından kaçınmak için bölgeden 1000 kilometreden fazla uzaklaştı; Trump'ın korkak ve ödlek donanmasının askerleri, Abraham Lincoln'e 4 füze ateşleyerek mesafelerini 1000 kilometreden fazla artırdılar."

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: SAVAŞTA ÜSTÜNLÜK BİZDE

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada savaşta üstünlüğün kendilerinde olduğunu söyledi. Gharibabadi “Planları başarısız oldu ve hedeflerine ulaşamadılar. İran, İsrail'e ve ABD'ye ciddi zararlar verdi. Küresel enerji ve küresel ekonominin durumuna bakın. Üstünlük bizde ve savaşın ne zaman biteceğine biz karar vereceğiz” dedi.

