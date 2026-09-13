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Kaynak: AA

Küresel ticaretin ve enerji akışının kilit noktalarından Hürmüz Boğazı’nda tansiyonu yükselten bir sıcak gelişme yaşandı. İran’a ait bir ticari gemi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası açıklarında kimliği belirsiz bir saldırının hedefi oldu.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri saldırıya ilişkin resmi açıklamada bulundu. Teymuri, geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'nda yer alan Şib Deraz kıyısı açıklarında vurulduğunu kaydetti.

Saldırı sonucu gemide bulunan mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ALARMI

Dünya petrol ve LNG sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşen bu son hedef alma olayı, deniz seyrüsefer güvenliğine ilişkin riskleri yeniden tırmandırdı. Olayın arkasındaki faillerin tespiti ve bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili incelemeler sürüyor.