İran basınına konuşan Muhacerani, saldırılarda etkilenen eğitim kurumlarına ilişkin detayları paylaştı. 942 okul zarar gördü.

Bunlardan 18 okul tamamen yıkıldı.

Zarar gören okulların yenilenmesi için 2-3 ay süre gerektiği belirtildi.



SİVİL YAPILARDA TOPLAM 125 BİN 640 BİRİM HASAR GÖRDÜ

Hükümet Sözcüsü, sivil altyapıya yönelik hasar konusunda da önemli rakamlar verdi. Saldırılarda toplam 125 bin 640 sivil birim etkilendi. Bunların dağılımı şöyle:100 bin konut

20 bin 500 ticari alan

339 sağlık merkezi

Zarar gören sivil yapıların onarımı ve yenilenmesi için 3 ila 24 ay arasında değişen bir süre öngörüldüğü ifade edildi.

EVLERİ HASAR GÖREN VATANDAŞLARA KONUT KREDİSİ DESTEĞİ

Muhacerani, evleri zarar gören vatandaşların konut kredisi imkanından yararlanabileceğini belirterek, hasarların telafisi için hükümetin destek mekanizmaları oluşturduğunu dile getirdi.Bu açıklamalar, ABD-İsrail saldırılarında İran’da sivil altyapı ve eğitim kurumlarının ağır darbe aldığını gösteriyor.