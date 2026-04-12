Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in "gıda tedarikini bilinçli şekilde kısıtladığı" ve bunun 2,4 milyondan fazla insanın gıda güvenliğini tehdit ettiği ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, son aylarda ekmek üretiminin ciddi şekilde azaldığı, un girişindeki kısıtlamalar nedeniyle mevcut yardım akışının savaş öncesi dönemin yüzde 38’ini geçmediği belirtildi.

Gazze’de günlük yaklaşık 450 ton un ihtiyacı bulunduğu, ancak şu anda yalnızca yaklaşık 200 ton temin edilebildiği aktarıldı.

Bölgede faaliyet gösteren fırın sayısının yaklaşık 30’a düştüğü, bu fırınların günlük 133 bin paket ekmek ürettiği, ancak bu miktarın nüfusun ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı kaydedildi.

Gazze hükümeti, İsrail’in bu uygulamalarını "aç bırakmayı hedefleyen sistematik bir politika" olarak nitelendirerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, sınır kapılarının tamamen açılması, un ve buğday girişinin kısıtlamasız şekilde sağlanması ve insani yardım akışının artırılması talep edildi.

Hükümet, mevcut durumun devam etmesi halinde ekmek üretim sisteminin tamamen çökebileceği uyarısında bulundu.