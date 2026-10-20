İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD’ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

İran 54’üncü ABD MQ-9’unu düşürdü - Resim : 1

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait İHA’nın bu sabah Hürmüz Boğazı semalarında vurulduğu belirtildi.

İran 54’üncü ABD MQ-9’unu düşürdü - Resim : 2

Açıklamada ayrıca, düşürüldüğü belirtilen aracın, İran tarafından etkisiz hâle getirilen 54’üncü MQ-9 tipi İHA olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu hava araçlarının her biri ortalama 50 milyon dolar değerinde.