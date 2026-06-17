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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. İlk yarıda rakibine karşı zor anlar yaşayan Fransa, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

SENEGAL İLK YARIDA DAHA TEHLİKELİYDİ

Karşılaşmaya istekli başlayan taraf Senegal oldu. Ismaila Sarr ve Nicolas Jackson ile etkili ataklar geliştiren Afrika temsilcisi, 30. dakikada Jackson'ın direkten dönen şutuyla gole çok yaklaştı.

İlk yarı boyunca Fransa savunmasını zorlayan Senegal, rakibine isabetli şut şansı tanımazken devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İstatistikler de Senegal üstünlüğünü ortaya koydu. İlk 45 dakikada Senegal'in 5 şutuna karşılık Fransa yalnızca 1 şut çekebildi.

FRANSA İKİNCİ YARIDA VİTES YÜKSELTTİ

Didier Deschamps'ın öğrencileri ikinci yarıya çok daha hareketli başladı. Michael Olise, Desire Doue ve Kylian Mbappe'nin ön alandaki rotasyonları Fransa hücumlarına dinamizm kattı.

53. dakikada Michael Olise'nin sert şutunu Edouard Mendy güçlükle kornere çelerken, Fransızlar golün sinyallerini verdi.

⚽ Olise ölçtü biçti attı pasını Kylian Mbappe bu kez affetmedi ve topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/4Q03qb0QYK — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

MBAPPE PERDEYİ AÇTI

Fransa'nın beklediği gol 66. dakikada geldi. Michael Olise'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kylian Mbappe, tek vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

⚽ Fransa, Bradley Barcola'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/tKDttIdUlg — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

BARCOLA DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Fransa'nın baskısı devam ederken sahneye genç yıldız Bradley Barcola çıktı. 82. dakikada Mendy'nin üzerinden yaptığı klas aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkaran Barcola, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında gol sevinci yaşayarak dikkat çekti.

UZATMALARDA GOL DÜELLOSU

Mücadelenin son bölümünde Senegal pes etmedi. 90+5. dakikada Ibrahim Mbaye farkı bire indirdi ve Senegal'i umutlandırdı.

🎯 Kylian Mbappe'den muhteşem bir cevap geldi. Harika gol! pic.twitter.com/2sK5g4A0Iu — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

Ancak bu umut sadece bir dakika sürdü. 90+6. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan Kylian Mbappe, gecenin son sözünü söyledi ve skoru 3-1'e getirdi.

MBAPPE MESSI'Yİ SOLLADI

Kylian Mbappe attığı iki golle Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 14'e çıkararak 13 gollü Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanı 16 golle Miroslav Klose'ye ait.

FRANSA'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

İlk yarıda zorlanan Fransa, ikinci yarıda ortaya koyduğu kaliteyle turnuvanın favorilerinden biri olduğunu gösterdi.

Mbappe'nin dublesi ve genç yıldızların katkısıyla galibiyete uzanan Maviler, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken Senegal ise güçlü performansına rağmen sahadan puansız ayrıldı.