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Ankara’da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirdiği eylem sırasında bir kişi, geçim sıkıntısını dile getirdikten sonra intihar girişiminde bulundu. Emekli polis memuru olduğu belirlenen Ali Şekeroğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara’da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında bir kişi, "Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" sözlerinin ardından intihar girişiminde bulundu.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

İntihar girişiminde bulunan kişinin emekli polis memuru olduğu öğrenildi.

Boynunda Türk bayrağı, elinde ise döviz bulunan emekli polis memuruna olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.