Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını korumaya yönelik yürütülen denetimler kapsamında, dijital platformlar üzerinden satış yaptığı belirlenen bir depoda inceleme yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, içerisinde etiketsiz tereyağı, kavurma, sucuk, bal, tüketime uygun olmayan zeytin olmak üzere toplam 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan gıdaya el konuldu.

El konulan gıdalardan kavurma ve tereyağından mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numune alındı. İşletmeye idari para cezası uygulanırken, el konulan mallar imha edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.

