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İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Sonia Exelby'nin ABD'nin Florida eyaletinde öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. The Telegraph'ın haberine göre, İnternet üzerinden tanıştığı bir adamla "ölüm anlaşması" yaptığı öne sürülen genç kadının, son anda fikrini değiştirdiğini gösteren mesajlar ve cep telefonundan çıkan görüntüler soruşturmanın en kritik delilleri arasında yer aldı.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI ADAMLA "ÖLÜM ANLAŞMASI" YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasına göre ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden Sonia Exelby, yaklaşık iki yıl önce internet üzerinden ABD'li Dwain Hall ile tanıştı. İkilinin uzun süre ölüm ve işkence içerikli yazışmalar yaptığı, Exelby'nin Hall'dan kendisini öldürmesini istediği, Hall'ın da bunu kabul ettiği iddia edildi.

Bu plan doğrultusunda genç kadının geçen yıl tek yön uçak bileti alarak ABD'nin Florida eyaletine gittiği belirtildi.

SON ANDA VAZGEÇTİ: BENİ BIRAKMIYOR

Ancak soruşturmaya giren telefon kayıtları, olayın planlandığı gibi ilerlemediğini ortaya koydu.

Yetkililere göre Exelby, Florida'ya ulaştıktan kısa süre sonra ölüm planından vazgeçti ve kaçmaya çalıştı. Genç kadının bir arkadaşına gönderdiği son mesajlarda, "Çok korkuyorum", "Beni bırakmıyor" ve "Keşke bunu yapmasaydım" ifadelerini kullandığı belirlendi.

Polis, bu mesajların Exelby'nin son anda fikrini değiştirdiğini ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığını değerlendirdi.

TELEFONDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın en dikkat çeken delillerinden biri ise Dwain Hall'ın cep telefonunda silinmeye çalışılan videolar oldu.

Polis kayıtlarına göre görüntülerde, vücudunda morluklar bulunan Sonia Exelby'nin korkmuş ve bitkin halde olduğu görülürken, Hall'ın genç kadına defalarca "Nasıl ölmek istiyorsun?" diye sorduğu öne sürüldü.

Savcılık ayrıca Hall'ın, Exelby'ye ailesine hitaben mektup yazdırdığını ve her şeyi kendi isteğiyle yaptığını söylediği videolar çektirdiğini iddia etti. Yetkililer, bu kayıtların olası bir cinayet soruşturmasında şüpheleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış olabileceğini değerlendiriyor.

ORMANLIK ALANDA SIĞ MEZARDA BULUNDU

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında Sonia Exelby'nin cansız bedeni Florida'nın Marion County bölgesindeki ormanlık alanda sığ bir mezarda bulundu.

Adli tıp incelemesinde genç kadının dört bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

DİJİTAL DELİLLER ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Gözaltına alınan Dwain Hall, ilk ifadesinde Exelby'yi tanımadığını öne sürdü. Ancak güvenlik kamerası kayıtları, telefon verileri ve dijital delillerle karşılaşmasının ardından genç kadınla görüştüğünü kabul ettiği aktarıldı.

Polis ayrıca Hall'ın Exelby'nin banka kartlarını kullandığını ve hesabındaki paraya erişmeye çalıştığını da tespit etti.

BİRİNCİ DERECE CİNAYETLE YARGILANACAK

Cinayetin ardından açıklama yapan Sonia Exelby'nin ailesi, kızlarını "nazik, merhametli ve hayal gücü güçlü" biri olarak tanımladı.

Florida'da tutuklu bulunan Dwain Hall hakkında birinci derece cinayet, adam kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve delilleri gizleme suçlamaları yöneltildi. Hall suçlamaları reddederken, davanın ilerleyen dönemde mahkemede görülmesi bekleniyor.