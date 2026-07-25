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Kaynak: AA

Tüketicileri aldatıcı dijital pazarlama yöntemlerinden, yapay zeka oyunlarından ve sahte indirim kampanyalarından korumak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte e-ticaret ve dijital reklamcılıkta köklü bir dönüşüm başlayacak.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yeni kuralların dijitalleşen pazarda şeffaflığı ve adil rekabeti artıracağını vurgulayarak düzenlemenin detaylarını açıkladı.

YAPAY ZEKA KARAKTERLERİNE "DİJİTAL" ETİKET ZORUNLULUĞU

Yeni dönemde özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulan ve gerçek insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin yer aldığı reklamlar mercek altına alınacak.

1 Ağustos’tan itibaren reklamlarda yapay zeka ürünü bir karakter kullanılması halinde, tüketicinin bunu net bir şekilde anlamasını sağlayacak açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir bilgilendirme yapılması zorunlu olacak.

SAHTE İNDİRİME "SON 10 GÜN" BARAJI

Tüketicileri mağdur eden ve fiyatı önce yükseltip ardından düşürüyormuş gibi gösteren kampanyalara karşı da net sınırlar çizildi.

İndirimli satış reklamlarında esas alınacak referans fiyat, indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olmak zorunda.

Tüketiciye belirli şartlara bağlı avantajlar sunan kampanyalar da doğrudan indirimli satış kurallarına tabi tutulacak.

Ürün, indirim veya indirimli etkinlik hakkı gibi en ufak bir menfaat temin edilen paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresinin kullanılması mecburi hale geldi.

ŞİKAYET CEVAP SÜRESİ 48 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici haklarını koruma altına alan düzenleme kapsamında satıcı ve sağlayıcıların yükümlülükleri de sıkılaştırıldı. İnternet ortamında yayımlanacak tüketici şikayetlerine satıcıların yanıt verme veya açıklama yapma süresi 72 saatten 48 saate indirildi. Belirlenen 48 saatlik sürede cevap verilmemesi durumunda değerlendirmeler doğrudan erişime açılacak.

Öte yandan falcı, medyum, astrolog reklamları ile yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik reklam yasaklarının kapsamı da genişletilerek denetimler sıkılaştırıldı.

"E-TİCARET KANUNU GÜNCELLENMELİ"

E-ticarette küresel rekabet şartlarının hızla değiştiğine dikkat çeken ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, yönetmelik değişikliklerinin yanı sıra yasal mevzuatın da yenilenmesi gerektiğini belirtti. Çevikoğlu, Türkiye’nin küresel e-ticaret pastasından daha fazla pay alabilmesi için Elektronik Ticaret Kanunu’nda da günün şartlarına uygulandı.