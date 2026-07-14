Yapay zeka modellerinin hızla geliştiği günümüzde, robotik dünyasının önündeki en büyük fiziksel engel her zaman "el becerisi" (dexterity) olmuştu. Norveç ve ABD merkezli lider robotik şirketi 1X Technologies, ev tipi insansı robotu Neo için geliştirdiği yeni beş parmaklı robot ellerini tanıtarak bu engeli tamamen ortadan kaldırdığını duyurdu. İnsan elinin biyolojik yapısını neredeyse birebir taklit eden bu yeni sistem, robotik dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor.

25 SERBESTLİK DERECESİ (DoF) İLE İNSAN ELİNE EN YAKIN MEKANİZMA

İnsan eli toplamda 27 serbestlik derecesine (DoF) sahipken, 1X'in yeni geliştirdiği robot eli tam 25 serbestlik derecesine (parmaklarda ve avuç içinde 22, bilekte ise 3 olmak üzere) ulaşıyor. Bu tasarım, robotun parmak hareketlerini inanılmaz bir esneklikle gerçekleştirmesini sağlıyor.

Sistemin arkasındaki mühendislik harikası ise motorların elde değil, robotun ön kolunda yer alması. İnsan kolundaki kas ve tendon yapısını örnek alan bu tendon tahrikli (tendon-driven) mekanizma, parmakların ince ve hafif kalmasını sağlarken hareket kabiliyetini maksimuma çıkarıyor. Hatta robotun parmakları, insan parmaklarının anatomik olarak bükülemeyeceği yönlere bile esneyebiliyor.

"KUVVET ŞEFFAFLIĞI" (FORCE TRANSPARENCY) NEDİR?

Geleneksel robot elleri genellikle yüksek dişli oranlarına sahip olduğu için dışarıdan gelen fiziksel tepkileri ya da dokunma hissini motorlarına geri iletemez. Neo’nun yeni ellerinde ise 5:1 ile 15:1 arasında son derece düşük dişli oranları kullanıldı.

"Force Transparency" (Kuvvet Şeffaflığı) adı verilen bu teknoloji sayesinde:

Her bir eklem hem bir motor (hareket ettirici) hem de hassas bir sensör gibi çalışıyor.

Parmağa uygulanan en ufak bir dış güç anında algılanıyor ve geri bildirime dönüştürülüyor.

Parmak uçlarındaki yüksek çözünürlüklü dokunsal sensörler; basıncı, temas noktasını ve nesnelerin kayma eğilimini milisaniyeler içinde ölçebiliyor.

Bu sayede Neo, elindeki bir bardağın veya nesnenin kaymaya başladığını "hissederek" tutuş gücünü anlık olarak sıkılaştırabiliyor.