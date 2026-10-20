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Kaynak: DHA

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 14 Ekim Çarşamba günü Sevda Koyu'ndaki makilik alanda 25 kaçak insan yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı organizatör oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi İzmir'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., Y.E. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. Yakalanan 25 insan göçmen, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.