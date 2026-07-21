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Kaynak: Haber Merkezi

Yasa dışı bahis sektörü sınır tanımamaya devam ediyor. Türkiye’den VPN engelini aşarak erişilen uluslararası tahmin ve bahis platformlarında, artık spor müsabakaları değil; savaşlar, insan kayıpları ve büyük doğal afetler milyonlarca dolarlık devasa bir piyasaya dönüştürülüyor.

İnsanlığın yaşam savaşı verdiği küresel trajediler, dijital platformlarda ekran başındakiler için soğukkanlı birer "kazanç fırsatı" haline getirildi. Son dönemde özellikle Polymarket gibi tahmin piyasalarıyla yaygınlaşan ve yüzlerce yasa dışı bahis sitesine sıçrayan bu trend, insanlık vicdanını yaralayan başlıklarla işlem görüyor.

ÖLÜM ORANI VE ATEŞKES ÜZERİNE "DİJİTAL KONTRATLAR"

Haber 3’de yer alan habere göre, platformlarda açılan ve milyonlarca doların döndüğü bahis başlıkları dehşet verici boyutlara ulaştı:

Savaş ve Siyaset: Gazze'de ateşkesin ilan edileceği tarihten savaşlardaki günlük can kaybı sayılarına, ABD'nin İran'a askeri operasyon olasılığından Rusya'nın ele geçireceği şehirlere ve hatta nükleer silah kullanımına kadar pek çok kritik süreç masaya yatırılıyor.

Afet ve Yıkım: Depremlerdeki ortalama ölü sayıları, orman yangınlarının kül edeceği dönüm miktarı ve alevlerin kontrol altına alınacağı tarihler üzerine milyonlarca dolarlık "dijital kontratlar" alınıp satılıyor.

LOS ANGELES YANGINLARINDA 1.2 MİLYON DOLARLIK HACİM

Sistemin vicdanları sızlatan boyutu ilk olarak 2025 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen büyük felakette net bir şekilde görüldü. Eaton ve Palisades yangınlarında 31 kişi yaşamını yitirirken, 16 binden fazla yapı küle döndü ve binlerce insan evsiz kaldı.

Ancak aynı anlarda tahmin sitelerinde; "Yangın Santa Monica'ya ulaşacak mı?" ve "Kaç dönüm alan yanacak?" gibi başlıklar altında 1.2 milyon doların üzerinde bahis işlemi gerçekleştirildi.

‘KUNDAKÇILIĞI VE SABOTAJI TEŞVİK EDEBİLİR’

Ahlaki boyutunun yanı sıra konuyu güvenlik açısından da değerlendiren uzmanlar, felaket bahislerinin çok daha büyük bir tehlike barındırdığına dikkat çekiyor:

Sabotaj Tehlikesi: Orman yangınları doğası gereği insan eliyle çıkarılabilen veya büyütülebilen afetlerdir. Bir kişinin, yangının belirli bir yere ulaşması yönünde yüksek meblağlı bahis oynaması, sırf bahsi kazanmak adına yangını büyütme ya da yönlendirme girişimlerini (kundakçılık/sabotaj) tetikleyebilir.

SPOR BAHİSLERİNDEN TOPLUMSAL YOZLAŞMAYA

Eskiden sadece futbol, basketbol gibi spor yarışmalarıyla sınırlı olan bahis sektörünün; suikast olasılıklarından salgın hastalıklara, savaşlardan doğal afetlere kadar genişlemesi, küresel ölçekteki hukuki boşlukları ve toplumsal etik değerlerdeki ağır erimeyi gözler önüne seriyor.