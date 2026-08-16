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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 katlı bir inşaatta çalışan kalıp ustası Haşim Çınar, en üst kattaki iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

EN ÜST KATTAKİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

Kaza, saat 18.00 sıralarında Emek Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerindeki 3 katlı inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası olarak çalışan Haşim Çınar, en üst kattaki iskelede çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü.

İŞ ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çınar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Haşim Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.