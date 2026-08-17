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Kaynak: ANKA

Tunceli’de özellikle Pülümür ve Hozat ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışın ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Zağge mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak ve kaya parçalarını temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan sağanak nedeniyle Tunceli-Demirkapı-Hozat ilçe yolunda da ulaşım bir süre aksadı. Yola düşen taş ve ağaç parçalarının Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından bu yol da yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri, heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan kesimlerde ise tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.