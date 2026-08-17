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Fransa futbolunda 2026-2027 sezonunun ilk kupası sahibini buldu.

Lens'in sahasında Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan karşılaşma kıran kırana bir mücadeleye sahne oldı.

LENS ÖNE GEÇTİKTEN SONRA 10 KİŞİ KALDI

Maçın 32'inci dakikasında Florian Thauvin'nin attığı golle öne geçen Lens, ilk yarının son bölümünde Kyllian Antonio kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.

Buna rağmen mücadeleden kopmayan Lens taraftarının da güçlü desteğiyle PSG'ye karşı büyük bir direnç gösterdi.

PSG'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Paris Saint-Germain, 76. dakikada Fabian Ruiz ile golü bulsa da pozisyonun başında Doue'nin ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

SON BÖLÜMDE BİR KIRMIZI KART DAHA ÇIKTI

Karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon daha da yükseldi. Nuno Mendes, Michal Skoras'a yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylelile PGS de maçı 10 kişi tamamladı.

LENS TARAFTARI ÖNÜNDE TARİHİ ZAFERE ULAŞTI

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Lens, PSG'yi 1-0 mağlup ederek ilk kez Fransa Süper Kupa'yı müzesine götrürdü.