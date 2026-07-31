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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Deveci Mahallesi'ndeki eski hastane arazisinde yapımı süren sağlık kompleksi inşaatında, çevre düzenlemesi sırasında tarihi bir lahit mezar taşı bulundu.

KEPÇE SERT CİSME ÇARPTI

Çevre düzenlemesi için yürütülen kazı sırasında kepçe operatörü sert bir cisme temas etti. İşçilerin çevresini açtığı kazıda, üzerinde çeşitli figürler bulunan taş bir yapı ortaya çıktı.

POLİS VE MÜZE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Buluntunun tarihi eser olabileceğini değerlendiren inşaat ekibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, gelişmeyi Müze Müdürlüğü yetkililerine aktardı.

İNŞAAT DURDURULDU, HASSAS KAZIYA GEÇİLDİ

Bölgeye sevk edilen arkeologlar, hassas kazı teknikleriyle lahit mezar taşını gün yüzüne çıkardı. Dönemi ve özellikleri henüz netleşmeyen lahitle ilgili detaylı inceleme başlatılırken, inşaat çalışmalarına ara verildi ve alan geçici koruma altına alındı.

İNCELEMELER YAKLAŞIK BİR AY SÜREBİLİR

Adana Müze Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararının beklendiği öğrenildi. Arkeolojik buluntunun güvenliği için yürütülen incelemelerin yaklaşık bir ay daha devam edebileceği belirtildi.

BÖLGEDE SAĞLIK KOMPLEKSİ YAPILACAKTI

İnşaatın tamamlanmasının ardından bölgede 8 birimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet verecek. Kompleks bünyesinde ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama ile sigara bırakma danışmanlığı gibi hizmetlerin sunulması planlanıyor.