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Kaynak: AA

İngiltere'nin bağımsız bütçe denetleme kuruluşu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), yıllık yayımladığı Mali Riskler ve Sürdürülebilir Raporu'nda, İngiltere hükümetinin sağlık hizmetleri, sosyal bakım ve emeklilik harcamalarını yönetmek için adım atmaması halinde kritik uyarıda bulundu. OBR, kamu borcunun "sürdürülemez ve sürekli yükselen bir yola gireceği" uyarısını verdi.

İngiltere'nin kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranındaki artışın son 20 yılda gelişmiş ekonomiler arasında en hızlı artışlardan biri olduğunu belirten OBR, bu durumun kısmen yaşlanan nüfustan kaynaklandığı ve sağlık harcamalarının 2030-2031 döneminde GSYH'nin yüzde 8'i seviyesinden 2075-2076'ya kadar yüzde 13'üne yükseleceğini tahmin etti.

OBR tarafından, artan kamu borcunun kontrolden çıkarak artmasını önlemek için 2030'ların başında daha fazla vergi artışı veya harcama kesintisine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Düzenlemelerin ertelenmesi halinde ülke ve gelecek nesiller için maliyetlerin artacağı uyarısı verildi.